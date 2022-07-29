Наемники ЧВК "Вагнер" с марта стали обычным армейским подразделением: что это значит

В войне россии против Украины еще с марта принимали участие наемники частной военной компании "Вагнер". Правда, теперь они выполняют задачи на украинской территории, подобно обычным армейским подразделениям.

Такие данные обнародовала разведка Великобритании. Там объяснили, почему роль "вагнеровцев" изменилась.

Важно российских военных за отказ воевать держат в подвалах Луганской области: расследование СМИ

Разведчики отметили, что "вагнеровцев" назначили ответственными за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности.

Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между ЧВК и российским государством,

– отметили в разведке.

Почему так случилось

В разведке Британии предположили, что российскому минобороны элементарно не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил Вагнера будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны.

ВСУ ликвидировали одного из известнейших российских наемников ЧВК "Вагнера"

На Востоке "денацифицировали" одного из самых известных российских наемников ЧВК "Вагнера" – Владимира Анданова из Бурятии, позывной "ваха". Анданов воевал на Донбассе еще с 2014 года. Участвовал в боях за Дебальцево.

Он известен из-за видео из Горловки, которое опровергло ложь российской пропаганды о "нас там нет". В ролике российские захватчики называли города, из которых приехали убивать украинцев.

После 2015 года "ваха" ездил воевать в Сирию и Ливию. За свои зверства наемник получил орден мужества от путина. В 2022 году снова пришел в Украину.

Вас может заинтересовать – главаря орков уволили из-за масштабных потерь среди оккупантов