Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он предположил, с чем сейчас связано движение вагнеровцев на Бахмутском направлении.

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По сообщениям заместителя министра обороны Анны Маляр, вагнеровцы вывели свои группировки из Бахмута. Жданов убежден, что это происходит с целью перегруппировки и доукомплектования, ведь террористы понести огромные потери.

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По сообщениям Жданова, вероятно, вагнеровцев сейчас заменяют десантными подразделениями на некоторых отрезках.

К тому же, в одном из своих интервью Пригожин заявил, что у него нет согласования с министерством обороны России о том, что позиции зэков будут перенимать российские регулярные части.

Впоследствии появилась информация, что выходящие на переподготовку части "Вагнера" с 1 июня будут в учебных центрах пополнять свои ряды и переходят в министерство обороны России, рассказал Жданов.

Вероятно, российское руководство решило забрать у Пригожина его группировку и поставить его в один ряд с другими ЧВК минобороны "Ветеран" и "Патриот".

Интересный ход, но понятный тем, что таких мотивированных бойцов не выпустят, чтобы не позволить Пригожину развернуть крылья за спиной и угрожать бойцам, что он куда-то их выведет в другие районы. Возможно, их перекинут на другие отрезки,

– резюмировал военный эксперт.

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