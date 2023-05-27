Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он предположил, с чем сейчас связано движение вагнеровцев на Бахмутском направлении.
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По сообщениям заместителя министра обороны Анны Маляр, вагнеровцы вывели свои группировки из Бахмута. Жданов убежден, что это происходит с целью перегруппировки и доукомплектования, ведь террористы понести огромные потери.
ЧВК "Вагнера" не разрешат выйти
По сообщениям Жданова, вероятно, вагнеровцев сейчас заменяют десантными подразделениями на некоторых отрезках.
К тому же, в одном из своих интервью Пригожин заявил, что у него нет согласования с министерством обороны России о том, что позиции зэков будут перенимать российские регулярные части.
Впоследствии появилась информация, что выходящие на переподготовку части "Вагнера" с 1 июня будут в учебных центрах пополнять свои ряды и переходят в министерство обороны России, рассказал Жданов.
Вероятно, российское руководство решило забрать у Пригожина его группировку и поставить его в один ряд с другими ЧВК минобороны "Ветеран" и "Патриот".
Интересный ход, но понятный тем, что таких мотивированных бойцов не выпустят, чтобы не позволить Пригожину развернуть крылья за спиной и угрожать бойцам, что он куда-то их выведет в другие районы. Возможно, их перекинут на другие отрезки,
– резюмировал военный эксперт.
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Что происходит на Бахмутском направлении: последнее
- По сообщениям бойцов из Нацгвардии, сейчас в городе украинские защитники продолжают развивать успехи на флангах, а также работают по скоплениям живой силы и техники противника.
- Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что часть "Вагнера" действительно выходит из Бахмута, однако это не означает их выхода из поля боя. Они собираются сосредоточиться на других фронтах.
- По сообщениям Анны Маляр, противник снизил наступательную активность на Бахмутском направлении. За последние 2 дня там нет активных боев – ни в городе, ни на флангах. ВСУ продолжают выполнять свои оперативные задачи.
- Аналитики из Института изучения войны подтвердили, что вагнеровцы продолжают выходить из Бахмута, а заменить регулярным войскам на этих позициях их будет сложно.