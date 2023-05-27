Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, з чим зараз пов'язаний рух вагнерівців на Бахмутському напрямку.
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За повідомленнями заступниці міністра оборони Ганни Маляр, вагнерівці вивели свої угрупування з Бахмута. Жданов переконаний, що це відбувається з метою перегрупування та доукомплектування, адже терористи зазнати величезних втрат.
ПВК "Вагнера" не дозволять вийти
За повідомленнями Жданова, імовірно, вагнерівців зараз замінюють на десантні підрозділи на деяких відрізках.
До того ж в одному зі своїх інтерв'ю Пригожин заявив, що в нього немає погодження з міністерством оборони Росії про те, що позиції зеків будуть переймати російські регулярні частини.
Згодом з’явилася інформація, що частини "Вагнера", які виходять на перепідготовку, з 1 червня будуть в навчальних центрах поповнювати свої ряди і переходять до міністерства оборони Росії, розповів Жданов.
Так, імовірно, російське керівництво вирішило забрати у Пригожина його угрупування і поставити його в один ряд з іншими ПВК міноборони "Ветеран" та "Патріот".
Цікавий хід, але зрозумілий тим, що таких мотивованих бійців не випустять, щоб не дозволити Пригожину розвернути крила за спиною і погрожувати бійцями, що він кудись їх виведе в інші райони. Можливо, їх перекинуть на інші відрізки,
– резюмував військовий експерт.
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Що відбувається на Бахмутському напрямку: останнє
- За повідомленнями бійців з Нацгвардії, зараз в місті українські оборонці продовжують розвивати успіхи на флангах, а також працюють по скупченнях живої сили та техніки противника.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що частина "Вагнера" справді виходить з Бахмута, однак це не означає їхній вихід з поля бою. Вони збираються зосередитися на інших фронтах.
- За повідомленнями Ганни Маляр, противник знизив наступальну активність на Бахмутському напрямку. За останні 2 дні там немає активних боїв – ні в місті, ні на флангах. ЗСУ продовжують виконувати свої оперативні задачі.
- Аналітики з Інституту вивчення війни підтвердили, що вагнерівці продовжують виходити із Бахмута, натомість замінити регулярним військам на цих позиціях їх буде складно.