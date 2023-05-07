Наиболее динамичный рынок труда сейчас восстанавливается на Востоке, Севере и Юге Украины. Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникации Work.ua Максим Пилипенко.

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Области с наибольшим количеством вакансий

Во время полномасштабного вторжения количество вакансий для украинцев упало, а конкуренция сильно выросла. На одну вакансию претендовало более 100 человек. Сейчас ситуация на рынке труда улучшилась.

В апреле произошли изменения в пятерке областей по количеству вакансий:

Наибольшее количество вакансий традиционно в Киевской области. Речь идет о 26 тысячах вакансий.

Речь идет о 26 тысячах вакансий. Днепропетровская область занимает 2 место.

Львовская область сейчас на 3-м месте (до апреля была на 2-м).

Одесская область занимает 4-е место.

Харьковская область на пятом месте. Следует заметить, что она впервые с начала великой войны в пятерку лидеров.

В целом мы видим по статистике, что сейчас наиболее динамично восстанавливается Север, Восток и Юг Украины. Потому что Западный регион восстановился на 100%, на Закарпатье большее количество вакансий, чем было до войны, а Восток и прифронтовые области сейчас возобновляются, бизнес расширяются и ищет работников,

– отметил Максим Пилипенко.

Максим Пилипенко об областях и областях с большим количеством вакансий: смотреть видео

Кого в Украине ищут чаще всего

Весной существенно увеличивается количество вакансий в сфере охраны и безопасности, гостинично-ресторанного бизнеса и в сфере обслуживания.

Должности для которых по Украине наиболее вакансий:

охранник;

уборщик;

комплектующие;

бариста;

официант;

работник-консультант;

менеджер по продажам;

водитель;

бухгалтер;

повар.

В то же время самая низкая конкуренция преимущественно в медицинской сфере. Если же говорить именно о дефиците кадров и вакансиях, которые работодателям сложно закрывать, то это специалисты, имеющие опыт от 2 до 5 лет. Среди них менеджеры по продажам, бухгалтеры и даже водители.

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