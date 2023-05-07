Найдинамічніше ринок праці зараз відновлюється на Сході, Півночі та Півдні України. Про це 24 Каналу розповів директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко.
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Області з найбільшою кількістю вакансій
Під час повномасштабного вторгнення кількість вакансій для українців впала, а конкуренція сильно зросла. На одну вакансію претендувало понад 100 осіб. Зараз ситуація на ринку праці значно покращилась.
У квітні відбулись зміни у п'ятірці областей за кількістю вакансій:
- Найбільша кількість вакансій є традиційно у Київській області. Мовиться про 26 тисяч вакансій.
- Дніпропетровщина займає 2 місце.
- Львівщина зараз на 3 місці (до квітня була на 2).
- Одеська область посідає 4 місце.
- Харківська область на 5 місці. Варто зауважити, що вона вперше з початку великої війни у п'ятірку лідерів.
Загалом ми бачимо по статистиці, що зараз найдинамічніше відновлюється Північ, Схід та Південь України. Тому що Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників,
– зазначив Максим Пилипенко.
Максим Пилипенко про області та сфери з великою кількістю вакансій: дивитись відео
Кого в Україні шукають найчастіше
Навесні суттєво збільшується кількість вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу та у сфері обслуговування.
Посади для яких по Україні є найбільше вакансій:
- охоронник;
- прибиральник;
- комплектувальники;
- бариста;
- офіціант;
- працівник-консультант;
- менеджер з продажу;
- водій;
- бухгалтер;
- кухар.
Водночас найнижча конкуренція переважно в медичній сфері. Якщо ж говорити саме про дефіцит кадрів та вакансії, які роботодавцям складно закривати, то це спеціалісти, які мають досвід від 2 до 5 років. Серед них менеджери з продажу, бухгалтери та навіть водії.
Яка ситуація на ринку праці: детальніше
- За рік повномасштабної війни повністю ринок праці відновився лише на Заході України. Проте часткове відновлення відбулося ще влітку минулого року. Кількість вакансій у травні – червні 2022 року збільшилась на 67%. На жаль, через масові ракетні атаки Росії зростання призупинилося наприкінці 2022 року.
- Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці заявила, що загалом ринок праці в Україні зараз стабілізувався. 2023 року ринку праці відновився на 50% у порівнянні з початком повномасштабної війни. Наразі в Україні понад 50 тисяч вакансій.
- Середня зарплата в Україні складає приблизно 16 000 гривень. Проте є певні позитивні тенденції. Так, експерти повідомляють, що сума ставки може піднятись на 15 – 20% в середині 2023 року та роботодавці готові її підвищувати.