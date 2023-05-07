Найдинамічніше ринок праці зараз відновлюється на Сході, Півночі та Півдні України. Про це 24 Каналу розповів директор з комунікації Work.ua Максим Пилипенко.

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Області з найбільшою кількістю вакансій

Під час повномасштабного вторгнення кількість вакансій для українців впала, а конкуренція сильно зросла. На одну вакансію претендувало понад 100 осіб. Зараз ситуація на ринку праці значно покращилась.

У квітні відбулись зміни у п'ятірці областей за кількістю вакансій:

Найбільша кількість вакансій є традиційно у Київській області. Мовиться про 26 тисяч вакансій.

Мовиться про 26 тисяч вакансій. Дніпропетровщина займає 2 місце.

Львівщина зараз на 3 місці (до квітня була на 2).

Одеська область посідає 4 місце.

Харківська область на 5 місці. Варто зауважити, що вона вперше з початку великої війни у п'ятірку лідерів.

Загалом ми бачимо по статистиці, що зараз найдинамічніше відновлюється Північ, Схід та Південь України. Тому що Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій ніж було до війни, а Схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширяються і шукає працівників,

– зазначив Максим Пилипенко.

Максим Пилипенко про області та сфери з великою кількістю вакансій: дивитись відео

Кого в Україні шукають найчастіше

Навесні суттєво збільшується кількість вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу та у сфері обслуговування.

Посади для яких по Україні є найбільше вакансій:

охоронник;

прибиральник;

комплектувальники;

бариста;

офіціант;

працівник-консультант;

менеджер з продажу;

водій;

бухгалтер;

кухар.

Водночас найнижча конкуренція переважно в медичній сфері. Якщо ж говорити саме про дефіцит кадрів та вакансії, які роботодавцям складно закривати, то це спеціалісти, які мають досвід від 2 до 5 років. Серед них менеджери з продажу, бухгалтери та навіть водії.

Яка ситуація на ринку праці: детальніше