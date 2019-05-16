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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вакарчук идет на выборы: плюсы и минусы

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      Святослав Вакарчук объявил о баллотировании в Верховную Раду
      Святослав Вакарчук объявил о баллотировании в Верховную Раду / 24 канал

      В Украине высокие ожидания на "неполитических политиков" – таких, как Святослав Вакарчук. И есть вопрос – готовы ли украинцы подарить певцу второй шанс.

      Об этом 24 каналу рассказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

      Читайте также: Вакарчук идет в парламент: каковы шансы в его партии

      Вакарчук проигнорировал общественный запрос на новые лица на президентских выборах и фактически поддержал Порошенко. Этим, отмечает эксперт, воспользовался Зеленский.

      На президентских выборах Вакарчук не решился пойти в направлении народных ожиданий. И сфокусировал настроения ожидания нового на Зеленском. Разгромная для Порошенко победа Зеленского – результат колебаний Вакарчука,
      – убежден Олесь Доний.

      Поэтому, по словам политолога, позитив для новой партии Вакарчука – общество готово к "неполитическим политикам". Минус – когда нужно было рискнуть на выборах президента, Вакарчук пропустил большую возможность.

      О чем заявил Святослав Вакарчук?
      Вакарчук во время презентации своей партии "Голос" объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

      В команду Вакарчука вошли: Юлия Клименко – заместитель министра экономики; Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine, Саломия Анатольевна Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации; Юрий Соколов – заслуженный врач Украины; Андрей Шараскин ("Богема") – киборг", защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы: видео

       

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201905/1153839_7890507.png?201905145438
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Святослав Вакарчук Партия Голос Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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