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Вакарчук назвал страхи действующей украинской власти

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Святослав Вакарчук рассказал, чего боится украинская власть
Святослав Вакарчук рассказал, чего боится украинская власть / 24 канал

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук убежден, что действующая украинская власть больше всего боится своих избирателей и своего народа.

Об этом Вакарчук написал в своей колонке на "Радио Свобода".

Что характеризует эту систему больше всего? Слово "страх". Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей. Она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций – Международного валютного фонда или Всемирного банка. Она боится Америки, она боится России, она боится Китая, она боится Евросоюза, она боится всех,
– говорится в материале музыканта.

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"Но больше всего она боится вас. Потому что вы настоящие, потому что вы мудры, потому что вы – свободны", – отметил Вакарчук.

При этом он отметил, что именно народ должен почувствовать этот страх и воспользоваться им, чтобы стать "охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией". И именно такие люди, по словам музыканта, должны прийти на место действующей власти, разрушив систему.

К слову, еще один украинский деятель Антин Мухарский рассказал о методе, которым можно освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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