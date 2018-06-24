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Вакарчук назвав страхи чинної української влади

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Святослав Вакарчук розповів, чого боїться українська влада
Святослав Вакарчук розповів, чого боїться українська влада / 24 канал

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук висловив переконання, що чинна українська влада найбільше боїться своїх виборців і власного народу.

Про це Вакарчук написав у своїй колонці на "Радіо Свобода".

Що характеризує цю систему найбільше? Слово "страх". Вона боїться всього на світі. Вона боїться своїх виборців. Вона боїться втратити гроші, які були вкрадені. Вона боїться міжнародних організацій – Міжнародного валютного фонду чи Світового банку. Вона боїться Америки, вона боїться Росії, вона боїться Китаю, вона боїться Євросоюзу, вона боїться всіх,
– мовиться у матеріалі музиканта.

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"Але найбільше вона боїться вас. Тому що ви справжні, тому що ви мудрі, тому що ви – вільні", – наголосив Вакарчук.

При цьому він зазначив, що саме народ має відчути цей страх і скористатися ним, щоб стати "мисливцями за нечесністю, безвідповідальністю, корупцією". І саме такі люди, за словами музиканта, повинні прийти на місце чинної влади, зруйнувавши систему.

До слова, ще один український митець Антін Мухарський розповів про метод, яким можна звільнити окуповані території Донеччини та Луганщини.

Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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