Вакарчук не победит, но повлияет на шансы лидеров президентской гонки, – социолог

Юлия Тимошенко является относительным лидером президентской рейтингов. Порошенко, Бойко, Ляшко – в пределах погрешности находятся на одном уровне симпатий украинцев. Определение украинцев зависит от нескольких причин.

Об этом 24 каналу рассказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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У Юлии Тимошенко значительный отрыв от других кандидатов, в том числе, и от второго места, которое занимает "славный полковник" Анатолий Гриценко, это подтверждают все опросы. С другой стороны, у всех лидеров социологических опросов рейтинги невысоки. Если посмотреть на абсолютные значения – то у Тимошенко это 11% голосов. Это не лидерские проценты. Поэтому все не очень надежно,

– говорит Бекешкина.

Социолог обращает внимание на то, что в течение определенного периода рейтинги лидеров общественного мнения не растут. Но при этом очень много украинцев не определились со своим выбором. По мнению специалиста, как будут определяться украинцы – вопрос открытый и зависит от многих причин.

"Выбор украинцев будет зависеть прежде всего от самого характера кампании кандидатов. Единственное исключение – Порошенко. Его результат зависит не столько от избирательной кампании, сколько от ситуации в обществе. Если будет экономический рост, будут повышаться зарплаты и пенсии, то он будет иметь шанс. Если этого не будет, то и шансов будет меньше", – убеждена Ирина Бекешкина.

При этом эксперт отметила, что появление в гонке Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского повлияет на перераспределение голосов и результаты выборов. У них нет шансов выиграть выборы. Разве что, говорит Бекешкниа, вокруг Вакарчука объединятся все демократические силы. Хотя он еще сам не заявлял о своем участии. Но несколько процентов, необходимых для выхода во второй тур, они могут забрать у лидеров гонки.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, всех граждан Украины в возрасте от 18 лет голоса бы распределились так (если бы в списках не было музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского): 11,2% проголосовали бы за Тимошенко; 7,9% – за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко; 6,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко; 5,2% – за лидера парламентской фракции оппозиционного блока Юрия Бойко; 5,2% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко; 4,1% – за лидера партии "За жизнь", нардепа Вадима Рабиновича.



Если бы в выборах участвовали Вакарчук и Зеленский, то голоса бы распределились так: 10,5% проголосовали бы за Тимошенко; 6,8% – за Гриценко; 5,8% – за Ляшко; 5,5% – за Бойко; 4,6% – за Порошенко; 4,5% – за Зеленского; 4% – за Рабиновича; 4% – за Вакарчука.



Более 25% украинцев не определились, за кого бы проголосовали на выборах президента.