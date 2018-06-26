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Вакарчук не переможе, але вплине на шанси лідерів президентських перегонів, – соціолог

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Що потрібно Порошенку для перемоги?
Що потрібно Порошенку для перемоги? / Фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко є відносним лідером президентських рейтингів. Порошенко, Бойко, Ляшко – в межах похибки перебувають на одному рівні симпатій українців. Визначення українців залежить від кількох причин.

Про це 24 каналу розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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У Юлії Тимошенко є значний відрив від інших кандидатів, у тому числі, і від другого місця, яке займає "славний полковник" Анатолій Гриценко, що підтверджують всі опитування. З іншого боку, у всіх лідерів соціологічних опитувань рейтинги невисокі. Якщо подивитися на абсолютні значення – то у Тимошенко це 11% голосів. Це не лідерські відсотки. Тому все не дуже надійно,
– зауважує Бекешкіна.

Соціолог звертає увагу на те, що протягом певного періоду рейтинги лідерів громадської думки не зростають. Але при цьому дуже багато українців не визначилися зі своїм вибором. На думку фахівця, як визначатимуться українці – питання відкрите, що залежить від багатьох причин.

"Вибір українців залежатиме насамперед від самого характеру кампанії кандидатів. Єдиний виняток – Порошенко. Його результат залежить не стільки від виборчої кампанії, скільки від ситуації в суспільстві. Якщо буде економічний зріст, підвищуватимуться зарплати і пенсії, то він матиме шанс. Якщо цього не буде, то й шансів буде менше", – переконана Ірина Бекешкіна.

Водночас експерт зауважила, що поява на перегонах Святослава Вакарчука чи Володимира Зеленського вплине на перерозподіл голосів і результати виборів. В них немає шансів виграти вибори. Хіба що, говорить Бекешкніа, навколо Вакарчука об’єднаються всі демократичні сили. Хоча він ще сам не заявляв про свою участь. Але кілька відсотків, необхідних для виходу до другого туру, вони можуть забрати у лідерів перегонів.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні, серед усіх громадян України віком від 18 років голоси б розподілилися так (якби у списках не було музиканта Святослава Вакарчука та актора Володимира Зеленського): 11,2% проголосували б за Тимошенко; 7,9% – за екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка; 6,5% – за лідера парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка; 5,2% – за лідера парламентської фракції Опозиційного блоку Юрія Бойка; 5,2% – за нинішнього президента України Петра Порошенка; 4,1% – за лідера партії "За життя", нардепа Вадима Рабіновича.

Якби у виборах брали участь Вакарчук і Зеленський, то голоси б розподілилися так: 10,5% проголосували б за Тимошенко; 6,8% – за Гриценка; 5,8% – за Ляшка; 5,5% – за Бойка; 4,6% – за Порошенка; 4,5% – за Зеленського; 4% – за Рабіновича; 4% – за Вакарчука.

Понад 25% українців не визначилися, за кого б проголосували на виборах президента.

 

 

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Джерело: 24 канал
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