Вакарчук озвучил четыре принципа, по которым выбирает людей в свою команду
Лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук решил вернуться в политику и уже собирает свою команду, которая, скорее всего, будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года. Артист намерен привести к власти профессионалов, для которых интересы государства и справедливость – превыше всего.
В команде должны быть люди, которые "хотят революции в головах" и могут показать результат, отметил Вакарчук в интервью "Украинской правде".
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Я не верю, что можно что-то изменить в украинской политике одиночно. Именно поэтому надежная, сильная, проверенная в боях команда и наличие политического опыта для меня является необходимым условием для успеха любого политика в будущем страны, что бы он не обещал,
– сказал он.
Поэтому, певец озвучил четыре основные критерии, которым должны соответствовать люди из его команды.
- Наличие принципов вообще. Это когда знаешь, что этот человек никогда не сделает не так и всегда поступит так. Что в его истории никогда не было такого, что сегодня он была одним, а завтра вдруг стал другим
- Государственные интересы важнее, чем политическая конъюнктура и собственные политические амбиции. Не стоит жертвовать всегда политическими амбициями, но нельзя ставить это выше, чем общую цель. Иногда надо наступать на горло своим амбициям.
- Ты объясняешь, что ты делаешь, понятными, простыми словам, в которых есть логика. То есть любую позицию, за которую ты выступаешь, любую реформу или любую идею, которую ты отстаиваешь, ты должен объяснить обычным людям простыми словами – почему это важно и как это изменит жизнь в стране... Ты должен научиться и быть готовым говорить то, что не нравится людям, но если ты в этом уверен, ты рассказываешь.
- Кадровый принцип. Нельзя приводить в команду людей по принципу, что они просто надежные и проверенные знакомые. Нельзя приводить людей по принципу, что они из твоего региона или ты с ними работал до этого.
Вакарчук отметил, что "большое умение успешных политиков во всем мире – это делегировать и полномочия, и ответственность, понимая, что не все зависит от тебя, что есть люди, которых ты, возможно, до конца не знаешь, но уверен в их принципах".
"Вот на таких принципах мы и собираем вокруг нас людей", – подытожил лидер "Океана Эльзы".
Каковы намерения Вакарчука в политике?
Святослав Вакарчук официально заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года. Артист объяснил, что его не интересует президентский пост и власть, а только реальные изменения в стране. Вакарчук планирует работать над тем, чтобы проевропейские силы победили в Украине. Он заявил, что в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".
Артист добавил, что никаких отношений ни с одним украинским олигархом не имеет и иметь не будет. Это против его принципов.
Сейчас главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.