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      Вакарчук озвучил четыре принципа, по которым выбирает людей в свою команду

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      Вакарчук назвал критерии, по которым подбирает людей в команду
      Вакарчук назвал критерии, по которым подбирает людей в команду / pravda.com.ua

      Лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук решил вернуться в политику и уже собирает свою команду, которая, скорее всего, будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года. Артист намерен привести к власти профессионалов, для которых интересы государства и справедливость – превыше всего.

      В команде должны быть люди, которые "хотят революции в головах" и могут показать результат, отметил Вакарчук в интервью "Украинской правде".

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      Я не верю, что можно что-то изменить в украинской политике одиночно. Именно поэтому надежная, сильная, проверенная в боях команда и наличие политического опыта для меня является необходимым условием для успеха любого политика в будущем страны, что бы он не обещал,
      – сказал он.

      Поэтому, певец озвучил четыре основные критерии, которым должны соответствовать люди из его команды.

      1. Наличие принципов вообще. Это когда знаешь, что этот человек никогда не сделает не так и всегда поступит так. Что в его истории никогда не было такого, что сегодня он была одним, а завтра вдруг стал другим
      2. Государственные интересы важнее, чем политическая конъюнктура и собственные политические амбиции. Не стоит жертвовать всегда политическими амбициями, но нельзя ставить это выше, чем общую цель. Иногда надо наступать на горло своим амбициям.
      3. Ты объясняешь, что ты делаешь, понятными, простыми словам, в которых есть логика. То есть любую позицию, за которую ты выступаешь, любую реформу или любую идею, которую ты отстаиваешь, ты должен объяснить обычным людям простыми словами – почему это важно и как это изменит жизнь в стране... Ты должен научиться и быть готовым говорить то, что не нравится людям, но если ты в этом уверен, ты рассказываешь.
      4. Кадровый принцип. Нельзя приводить в команду людей по принципу, что они просто надежные и проверенные знакомые. Нельзя приводить людей по принципу, что они из твоего региона или ты с ними работал до этого.

      Вакарчук отметил, что "большое умение успешных политиков во всем мире – это делегировать и полномочия, и ответственность, понимая, что не все зависит от тебя, что есть люди, которых ты, возможно, до конца не знаешь, но уверен в их принципах".

      "Вот на таких принципах мы и собираем вокруг нас людей", – подытожил лидер "Океана Эльзы".

      Каковы намерения Вакарчука в политике?
      Святослав Вакарчук официально заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года. Артист объяснил, что его не интересует президентский пост и власть, а только реальные изменения в стране. Вакарчук планирует работать над тем, чтобы проевропейские силы победили в Украине. Он заявил, что в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

      Артист добавил, что никаких отношений ни с одним украинским олигархом не имеет и иметь не будет. Это против его принципов.

      Сейчас главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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