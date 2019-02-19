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      Вакарчук озвучив чотири принципи, за якими обирає людей у свою команду

      638 Читать новость на русском
      Вакарчук назвав критерії, за якими добирає людей у команду
      Вакарчук назвав критерії, за якими добирає людей у команду / pravda.com.ua

      Лідер гурту "Океан Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук вирішив повернутися у політику і вже збирає свою команду, яка, найімовірніше, буде брати учать в парламентських виборах восени 2019 року. Артист має намір привести до влади професіоналів, для яких інтереси держави і справедливість – понад усе.

      У команді мають бути люди, які "хочуть революції в головах" і можуть показати результат, зазначив Вакарчук в інтерв'ю "Українській правді".

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      Я не вірю, що можна щось змінити в українській політиці поодиноко. Саме тому надійна, сильна, перевірена в боях команда і наявність політичного досвіду для мене є необхідною умовою для успіху будь-якого політика в майбутньому країни, що б він не обіцяв,
      – сказав він.

      Тому, співак озвучив чотири основні критерії, яким мають відповідати люди з його команди.

      1. Наявність принципів взагалі. Це коли знаєш, що ця людина ніколи не зробить не так і завжди поступить так. Що в її історії ніколи не було такого, що сьогодні вона була одним, а завтра раптом стала іншим.
         
      2. Державні інтереси є важливіші, ніж політична кон'юнктура і власні політичні амбіції. Не варто жертвувати завжди політичними амбіціями, але не можна ставити це вище, ніж загальну мету. Деколи треба наступати на горло своїм амбіціям.
         
      3. Ти пояснюєш те, що ти робиш, зрозумілими, простими словам, в яких є логіка. Тобто будь-яку позицію, за яку ти виступаєш, будь-яку реформу чи будь-яку ідею, яку ти відстоюєш, ти повинен пояснити звичайним людям простими словами – чому це важливо і чим це змінить життя в країні... Ти маєш навчитися і бути готовим говорити те, що не подобається людям, але якщо ти в цьому впевнений, ти розказуєш.
         
      4. Кадровий принцип. Не можна приводити в команду людей по принципу, що вони просто надійні і перевірені знайомі. Не можна приводити людей по принципу, що вони з твого регіону чи ти з ними працював до цього.

      Вакарчук наголосив, що "велике вміння успішних політиків в усьому світі – це делегувати і повноваження, і відповідальність, розуміючи, що не все залежить від тебе, що є люди, яких ти, можливо, до кінця не знаєш, але впевнений у їхніх принципах".

      "От на таких принципах ми і збираємо навколо нас людей", – підсумував лідер "Океану Ельзи".

      Які наміри Вакарчука у політиці?Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не братиме участь у виборах президента 2019 року. Артист пояснив, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Вакарчук планує працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли в Україні. Він заявив, що "у джинсах може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

      Артист додав, що жодних відносин з жодним українським олігархом не має і мати не буде. Це проти його принципів.

      Наразі головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 Канал
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