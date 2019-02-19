Вакарчук озвучив чотири принципи, за якими обирає людей у свою команду
Лідер гурту "Океан Ельзи" та громадський діяч Святослав Вакарчук вирішив повернутися у політику і вже збирає свою команду, яка, найімовірніше, буде брати учать в парламентських виборах восени 2019 року. Артист має намір привести до влади професіоналів, для яких інтереси держави і справедливість – понад усе.
У команді мають бути люди, які "хочуть революції в головах" і можуть показати результат, зазначив Вакарчук в інтерв'ю "Українській правді".
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Я не вірю, що можна щось змінити в українській політиці поодиноко. Саме тому надійна, сильна, перевірена в боях команда і наявність політичного досвіду для мене є необхідною умовою для успіху будь-якого політика в майбутньому країни, що б він не обіцяв,
– сказав він.
Тому, співак озвучив чотири основні критерії, яким мають відповідати люди з його команди.
- Наявність принципів взагалі. Це коли знаєш, що ця людина ніколи не зробить не так і завжди поступить так. Що в її історії ніколи не було такого, що сьогодні вона була одним, а завтра раптом стала іншим.
- Державні інтереси є важливіші, ніж політична кон'юнктура і власні політичні амбіції. Не варто жертвувати завжди політичними амбіціями, але не можна ставити це вище, ніж загальну мету. Деколи треба наступати на горло своїм амбіціям.
- Ти пояснюєш те, що ти робиш, зрозумілими, простими словам, в яких є логіка. Тобто будь-яку позицію, за яку ти виступаєш, будь-яку реформу чи будь-яку ідею, яку ти відстоюєш, ти повинен пояснити звичайним людям простими словами – чому це важливо і чим це змінить життя в країні... Ти маєш навчитися і бути готовим говорити те, що не подобається людям, але якщо ти в цьому впевнений, ти розказуєш.
- Кадровий принцип. Не можна приводити в команду людей по принципу, що вони просто надійні і перевірені знайомі. Не можна приводити людей по принципу, що вони з твого регіону чи ти з ними працював до цього.
Вакарчук наголосив, що "велике вміння успішних політиків в усьому світі – це делегувати і повноваження, і відповідальність, розуміючи, що не все залежить від тебе, що є люди, яких ти, можливо, до кінця не знаєш, але впевнений у їхніх принципах".
"От на таких принципах ми і збираємо навколо нас людей", – підсумував лідер "Океану Ельзи".
Які наміри Вакарчука у політиці?Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не братиме участь у виборах президента 2019 року. Артист пояснив, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Вакарчук планує працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли в Україні. Він заявив, що "у джинсах може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".
Артист додав, що жодних відносин з жодним українським олігархом не має і мати не буде. Це проти його принципів.
Наразі головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.