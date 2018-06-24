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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вакарчук прокомментировал "черный пиар" против себя: "То, что я делаю, правильно"

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Святослав Вакарчук раскритиковал украинскую власть
Святослав Вакарчук раскритиковал украинскую власть / Kp.ua

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук раскритиковал действующую украинскую власть и обвинил ее в манипуляциях "всеми нами на телевидении".

Об этом музыкант написал в своей колонке на "Радио Свобода".

"Вы должны прийти на их место. Они чувствуют это каждый день. Посмотрите, как они манипулируют всеми нами на телевидении. Посмотрите на то, что они пишут в интернете и СМИ...", – написал Вакарчук, имея в виду нынешнюю украинскую власть.

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Музыкант также рассказал о "черном пиаре", который происходит против него.

Через день к нам обращаются надежные и порядочные люди, которые рассказывают нам, какое огромное количество лжи и манипуляций, "черного" пиара и других грязных методов используется против тех людей, которые являются самыми достойными людьми в этой стране, против тех людей, которые хотят что-то сделать, против тех людей, которые борются с этой системой,
– говорится в колонке Вакарчука.

"И обо мне там есть. Я хочу сказать, что меня это не испугает. Это только усиливает мою уверенность, что то, что я делаю, правильно...", – подчеркнул музыкант.

Напомним, недавно Вакарчук уже не впервые прокомментировал слухи о возможном его участии в выборах президента в 2019 году. Так, музыкант заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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