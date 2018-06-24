Вакарчук прокоментував "чорний піар" проти себе: "Те, що я роблю, є правильним"

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розкритикував чинну українську владу та звинуватив її в маніпуляціях "всіма нами на телебаченні".

Про це музикант написав у своїй колонці на "Радіо Свобода".

"Ви маєте прийти на їхнє місце. Вони відчувають це кожного дня. Подивіться, як вони маніпулюють всіма нами на телебаченні. Подивіться на те, що вони пишуть в інтернеті і ЗМІ…", – написав Вакарчук, маючи на увазі нинішню українську владу.

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Музикант також розповів про "чорний піар", який відбувається проти нього.

Кожного другого дня до нас звертаються надійні і порядні люди, які розказують нам, яка величезна кількість брехні і маніпуляцій, "чорного" піару й інших брудних методів використовується проти тих людей, які є найдостойшнішими людьми в цій країні, проти тих людей, які хочуть щось зробити, проти тих людей, які борються з цією системою,

– мовиться у колонці Вакарчука.

"І про мене там є. Я хочу сказати, що мене це не злякає. Це тільки підсилює мою впевненість, що те, що я роблю, є правильним…", – наголосив музикант.

Нагадаємо, нещодавно Вакарчук вже не вперше прокоментував чутки про можливу його участь у виборах президента у 2019 році. Так, музикант заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.