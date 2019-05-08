Вакарчук собирается на парламентские выборы: кто может возглавить штаб

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук формирует собственную политическую силу и планирует принять участие в следующих выборах в Верховную Раду. Ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают не только о намерениях Вакарчука, но и называют имена тех, кто имеет шансы попасть в его штаб.

Так, Вакарчук уже сформировал свой предвыборный штаб, который возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, сообщает "НВ". Сам штаб расположен рядом со штабом премьера Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon.

Читайте также: Шансы Вакарчука на парламентских выборах зависят от нескольких факторов, – эксперт

По информации сразу нескольких источников, Вакарчук ведет переговоры с несколькими известными медиаперсонами, чтобы они вошли в его политсилу.

По источникам 24 канала, потенциально в команде Святослава Вакарчука может оказаться и.о. министра здоровья Ульяна Супрун. Объявить о своем походе в политику и представить команду Вакарчук собирается 16 мая, сообщают "Факты ICTV".

Отметим, Киевский международный институт социологии невысоко оценивает поддержку условной "партии Вакарчука" – лишь на уровне 1,5%.

"НВ" отмечает, что на вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект "Действуй с нами". Его организовали депутаты-еврооптимисты Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук, а также один из создателей Нацполиции – Сергей Блажевич.

Музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно отрицал, что на парламентских выборах возглавит список партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Святослав Вакачук уже был в политике. В 2007 году по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона" он прошел в Верховную Раду. Однако уже через год музыкант сложил свои полномочия. Политолог Александр Антонюк утверждает, что для того, чтобы нынешний поход в Раду стал более успешным, Вакарчуку нужно две составляющие – хорошая команда и четкая программа.

Читайте также: Вакарчук не наберет много голосов на парламентских выборах, – социолог

Какие данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа –"За жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.



Какие партии прошли бы в Раду