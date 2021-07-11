Мемы недели: вакцина, увеличивающая грудь, курс Арахамии на Китай и пикантный Atlas Weekend

Уходящая неделя была богата на события и курьезы не только в политике, но и в культуре и даже медицинской сфере. Поражает, но ученые установили, что вакцина против COVID-19 способна увеличить грудь. В украинском политикуме также не было грустно: Давид Арахамия оказался страстным фанатом Китая, а Кира Рудик ловко скрывала двойное гражданство.

Конечно, украинцы не могли остаться в стороне от этих тем. Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, фотожабы и мемы. Что из этого вышло – смотрите дальше.

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Рудик запуталась в гражданствах

Председатель партии “Голос”, народный депутат Кира Рудик в телеэфире трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос о наличии у нее гражданства США. В сети уже окрестили этот эфир пособием для политиков под названием "Как надо избегать неудобных вопросов".

Арахамия держит курс на Китай

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайскому изданию отметил, что президентская партия намерена перенимать опыт коммунистической партии Китая. Украинцев это, конечно же, не на шутку возмутило. Может быть, сказать это Арахамию заставили его псевдокитайские корни?

Зашквары и пикантные моменты Atlas Weekend

Нынешний музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который состоялся в Киеве, наделал немало шума. Чего только стоит выступление российских артистов на украинской сцене. Хорошо, что среди зрителей было немало сознательных украинцев, которые "поддержали" гастролеров из России.

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Но отдельную феерию эмоций вызвал каминг-аут MELOVIN. Певец заявил, что является бисексуалом, поцеловав перед публикой и девушку, и парня. Вот, что об этом думают украинцы:

Вакцина, увеличивающая грудь

Сотни женщин из Норвегии сообщили о неожиданном побочном эффекте после вакцинации препаратом Pfizer. После процедуры у них заметно увеличилась грудь. Что ж, кажется, после этого количество антивакцинаторов значительно уменьшится. Особенно черед девушек и женщин.





Ох, уж этот Pfizer / Фото из соцсетей