Это позор, – Радуцкий о скандале с незаконной вакцинацией блогеров

Вспыхнул скандал вокруг блогерши Алины Френдий, которая вакцинировались в одной из киевских клиник препаратом Pfizer. Если докажут незаконную продажу вакцины – виновных жестоко накажут.

Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он заявил, что эта ситуация – настоящий позор.

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"Это позор. Она может иметь очень плохие последствия для Украины в целом, ведь Pfizer может приостановить поставки вакцины. Мы не можем этого допустить", – заявил Радуцкий.

Ляшко направил соответствующие заявления

Он сообщил, что Ляшко уже направил заявления о возможном преступлении в Нацполици. и Офис генпрокурора. Следствие уже ведут.

Я думаю, должны быть очень жесткие наказания, если этот случай был. Вероятнее всего, что он был, потому что мы это видели в интернете,

– отметил Радуцкий.

Он выразил надежду, что следствие доведут до конца. В противном случае последствия могут быть не только для этой клиники, но и для всей Украины, которая в этом не виновата.

Интервью с Михаилом Радуцкиv в "перекрестном допросе": смотрите видео

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