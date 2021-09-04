По ее словам, угрозы мэра Руслана Марцинкива нарушают права человека. Даже несмотря на то, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19.
Важно Мэр Ивано-Франковска угрожает увольнением невакцинированным членам исполкома
Принудительная вакцинация нарушает закон
Омбудсмен напомнила, что вакцинация в Украине является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.
А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается,
– подчеркнула она.
Также Денисова обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.
Актуально В шаге от Оранжевой зоны карантина: одна из областей Украины в опасности
Позиция Марцинкива
Ранее Руслан Марцинкив предупредил членов исполкома, что если они не вакцинируются, то в городском совете будут сокращения. Кроме того, многих лишат премий.
Нравится, не нравится, мы есть пример для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение,
– пригрозил Марцинкив.
Такое заявление главы города вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые в комментариях обвинили Марцинкива в нарушении Конституции из-за того, что вакцинация является добровольной.