По ее словам, угрозы мэра Руслана Марцинкива нарушают права человека. Даже несмотря на то, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19.

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Принудительная вакцинация нарушает закон

Омбудсмен напомнила, что вакцинация в Украине является добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.

А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается,

– подчеркнула она.

Также Денисова обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

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Позиция Марцинкива

Ранее Руслан Марцинкив предупредил членов исполкома, что если они не вакцинируются, то в городском совете будут сокращения. Кроме того, многих лишат премий.

Нравится, не нравится, мы есть пример для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение,

– пригрозил Марцинкив.

Такое заявление главы города вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые в комментариях обвинили Марцинкива в нарушении Конституции из-за того, что вакцинация является добровольной.

Обратите внимание! В последние дни количество новых больных COVID-19 стремительно возросло. Минздрав предупреждает о новой волне недуга. Единственный способ остановить болезнь – вакцинироваться.