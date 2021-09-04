За її словами, погрози мера Руслана Марцінківа порушують права людини. Навіть попри те, що вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію COVID-19.

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Примусова вакцинація порушує закон

Омбудсменка нагадала, що вакцинація в Україні є добровільною для всіх груп населення та професійних груп.

А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі за станом здоров'я, не допускається,

– підкреслила вона.

Також Денісова звернула увагу на те, що у своїй резолюції ПАРЄ закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою, і ніхто не може піддаватися політичному, соціальному чи іншому тиску для її проходження.

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Позиція Марцінківа

Раніше Руслан Марцінків попередив членів виконкому, що якщо вони не вакцинуються, то у міській раді будуть скорочення. Окрім того, багатьох позбавлять премій.

Подобається, не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення,

– пригрозив Марцінків.

Така заява очільника міста викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж, які в коментарях звинуватили Марцінківа у порушенні Конституції України через те, що вакцинація є добровільною.

Зверніть увагу! Останніми днями кількість нових хворих на COVID-19 стрімко зросла. МОЗ попереджає про нову хвилю недуги. Єдиний спосіб зупинити хворобу – вакцинуватися.