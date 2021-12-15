Вакцинировался – получил машину: в Мукачево среди вакцинированных горожан разыграли внедорожник

На Закарпатье решили поощрить местных жителей вакцинироваться. Ради этого устроили акцию " Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Победителя, говорят в Мукачевском горсовете, определили и он получит внедорожник.

Также среди вакцинированных снова разыграли два телевизора. Это произошло потому, что победители предыдущего этапа не имели необходимых документов, чтобы забрать призы.

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Сертификат о вакцинации – условие получения приза

Для того, чтобы получить приз, победителям необходимо в течение 10 дней посетить ЦПАУ. С собой надо иметь документы – паспорт или ID-карточку, идентификационный код. Не обойтись и без сертификата о полной вакцинации.

Если хотя бы одного из этих документов не будет, то человек приз не сможет получить, поэтому с помощью электронного сервиса будут выбирать другого победителя. Когда же люди получат свои подарки "на руки" – неизвестно.

В Мукачево состоялся розыгрыш призов среди вакцинированных / Фото из фейсбука

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Что известно о вакцинации против коронавируса в Украине:

За предыдущие сутки 14 декабря в Украине вакцинировали против коронавируса 143 тысячи украинцев.

Со старта вакцинальной кампании 24 февраля прививки против COVID-19 получили 14 221 538 человек.

Двумя дозами прививали 12 640 221 человека.

Чаще всего украинцев вакцинировали препаратами Coronavac и Comirnaty.​

Смотрите видео, в котором развеивают мифы о вакцинации:

Текст публикации Мукачевского горсовета:

Сегодня в Мукачево определили победителя второго этапа акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Им стал Марченко Андрей Андреевич, победитель акции получит внедорожник.

Также разыграли два телевизора, так как двое победителей акции первого этапа не подтвердили наличие необходимых документов. Телевизоры получат Бондарь Галина Андреевна, Бербека Наталья Владимировна.