Скандал вокруг фразы о детях "низкого качества", которая прозвучала от нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, является искусственно созданной. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Это – манипуляция, – Потураев

Резонансное заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Потураев прокомментировал в интервью Укринформа.

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Ну, подождите, "дети низкого качества", – это была цитата. И вакханалия вокруг нее была сделана искусственно,

– заявил Потураев.

По мнению коллеги Третьяковой по фракции, не следует избегать откровенных дискуссий по болезненным вопросам. Временами, считает Потураев, слишком радикальная политкорректность мешает решать проблемы.

Здесь депутат и ученый начинает рассуждать в профессиональной среде о серьезных вещах, цитируя серьезных исследователей, включая нобелевских лауреатов, и с этого потом поднимается шум. Это чистая манипуляция, откровенная чистая манипуляция с самого начала,

– отметил председатель гуманитарного комитета.

Дотации – не самый эффективный способ решить демографический кризис

Нардеп считает, что дотации, которые получают с рождением ребенка, являются не самым эффективным вариантом решения демографического кризиса. Гораздо важнее обратить внимание на то, есть ли у молодежи жизненные перспективы.

"Если они знают, что им из этой страны нет смысла уезжать, если они знают, что здесь есть качественное образование, качественная медицина, безопасность на улицах, качественная окружающая среда, возможности для отдыха, – то тогда будет там два и три ребенка", – отметил он.

Что известно о скандале с участием Третьяковой