Вакханалія навколо неї була зроблена штучно, – Потураєв про скандал з Третьяковою
Скандал навколо фрази про дітей "низької якості", яка пролунала від нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової, є штучно створеним. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
Це – маніпуляція, – Потураєв
Резонансну заяву голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики Потураєв прокоментував в інтерв'ю Укрінформу.
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Ну, чекайте, "діти низької якості", – це була цитата. І вакханалія навколо неї була зроблена штучно,
– заявив Потураєв.
На думку колеги Третьякової по фракції, не слід уникати відвертих дискусій з болючих питань. Часом, вважає Потураєв, занадто радикальна політкоректність заважає вирішувати проблеми.
Тут депутат та науковець починає розмірковувати в професійному середовищі про серйозні речі, цитуючи серйозних дослідників, включно з нобелівськими лауреатами, і з цього потім підіймається галас. Це чиста маніпуляція, відверта чиста маніпуляція з самого початку,
– зазначив голова гуманітарного комітету.
Дотації – не найефективніший спосіб вирішити демографічну кризу
Нардеп вважає, що дотації, які отримують з народженням дитини, є не найбільш ефективним варіантом вирішення демографічної кризи. Набагато важливіше звернути увагу на те, чи є у молоді життєві перспективи.
"Якщо вони знають, що їм з цієї країни немає сенсу їхати, якщо вони знають, що тут є якісна освіта, якісна медицина, безпека на вулицях, якісне довкілля, можливості для відпочинку, – то тоді буде там дві і три дитини", – зазначив він.
Що відомо про скандал за участю Третьякової
- Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". На її думку, це призводить до того, що у майбутньому такі діти "теж сідають на державні гроші".
- Такі слова політикині викликали шквал критики в мережі.
- Профспілки вже ініціювали питання про відставку Третьякової з поста глави комітету, але вона заявила, що нікуди не піде.