Скандал навколо фрази про дітей "низької якості", яка пролунала від нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової, є штучно створеним. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Це – маніпуляція, – Потураєв

Резонансну заяву голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики Потураєв прокоментував в інтерв'ю Укрінформу.

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Ну, чекайте, "діти низької якості", – це була цитата. І вакханалія навколо неї була зроблена штучно,

– заявив Потураєв.

На думку колеги Третьякової по фракції, не слід уникати відвертих дискусій з болючих питань. Часом, вважає Потураєв, занадто радикальна політкоректність заважає вирішувати проблеми.

Тут депутат та науковець починає розмірковувати в професійному середовищі про серйозні речі, цитуючи серйозних дослідників, включно з нобелівськими лауреатами, і з цього потім підіймається галас. Це чиста маніпуляція, відверта чиста маніпуляція з самого початку,

– зазначив голова гуманітарного комітету.

Дотації – не найефективніший спосіб вирішити демографічну кризу

Нардеп вважає, що дотації, які отримують з народженням дитини, є не найбільш ефективним варіантом вирішення демографічної кризи. Набагато важливіше звернути увагу на те, чи є у молоді життєві перспективи.



"Якщо вони знають, що їм з цієї країни немає сенсу їхати, якщо вони знають, що тут є якісна освіта, якісна медицина, безпека на вулицях, якісне довкілля, можливості для відпочинку, – то тоді буде там дві і три дитини", – зазначив він.

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