Экс-нардепу Деркачу, который скрывается от следствия, избрали меру пресечения

Экс-нардеп подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. Как подчеркнули в Специализированной антикоррупционной прокуратуре – небезосновательно.

По информации СМИ, вероятно, что экс-нардепом, о котором говорится, является Андрей Деркач. Напомним, что ранее скандальному Деркачу уже сообщили о подозрении в государственной измене, а 27 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату Украины III—IX созывов.

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Какое наказание избрали экс-нардепу

По решению суда бывшему депутату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако он скрывается от следствия и находится в государственном и международном розыске. Следовательно, окончательно вопрос о применении этой меры пресечения или замене на более мягкую будет решаться после того, как его задержат и доставят вместо проведения досудебного расследования.

Напомним, что ранее правоохранители установили, что народный депутат с 2019 по 2022 год получил не менее 567 тысяч долларов США. Эти средства ему предоставили правоохранительные и разведывательные органы России за:

подрывную деятельность против Украины,

дискредитацию Украины на международной арене,

ухудшение дипломатических отношений Украины с США,

усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Агентная сеть, в которую входил Деркач

Это в июне СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети главного управления генштаба России. В нем экс-нардеп контролировал создание частных охранных предприятий в разных городах Украины, которые впоследствии должны были помочь захватить Киев.

Во время вхождения войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧВК должны обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города,

– признался бывший помощник нардепа Колесников.

Для реализации этих планов Россия раз в несколько месяцев выделяла от трех до четырех миллионов долларов, из которых значительную часть забирал Андрей Деркач. Однако все эти планы предупредила СБУ, нейтрализовавшая агентуру в начале полномасштабной войны, задержав Игоря Колесникова. Как установили правоохранители, он был негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран".

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