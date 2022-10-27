За інформацією ЗМІ, ймовірно, що екснардепом, про якого мовиться, є Андрій Деркач. Нагадаємо, що раніше скандальному Деркачу уже повідомили про підозру в державній зраді, а 27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату України III—IX скликань.

До теми Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача

Яке покарання обрали екснардепу

За рішенням суду колишньому депутатові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак наразі він переховується від слідства та перебуває у державному та міжнародному розшуку. Відтак остаточно питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну на більш м’який буде вирішуватися після того, як його затримають та доставлять до місця проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці встановили, що народний депутат з 2019 по 2022 рік одержав щонайменше 567 тисяч доларів США. Ці кошти йому надали правоохоронні та розвідувальні органи Росії за:

підривну діяльність проти України,

дискредитацію України на міжнародній арені,

погіршення дипломатичних відносин України з США,

ускладнення інтеграції України до ЄС та НАТО.

Агентурна мережа, до якої входив Деркач

Це у червні СБУ повідомила про викриття агентурної мережі головного управління генштабу Росії. У ній екснардеп контролював створення приватних охоронних підприємств у різних містах України, які згодом мали допомогти захопити Київ.

Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ПВК мали забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста,

– зізнався колишній помічник нардепа Колесніков.

Для втілення цих планів Росія раз на декілька місяців виділяла від трьох до чотирьох мільйонів доларів, з яких значну частину забирав Андрій Деркач. Однак всі ці плани попередила СБУ, яка нейтралізувала агентуру на початку повномасштабної війни, затримавши Ігоря Колєснікова. Як встановили правоохоронці, він був негласним співробітником ГУ ГШ Росії із позивним "Ветеран".

До теми – Деркач понад 10 років співпрацює з Кремлем: відео