Оборудование нашли на прошлой неделе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

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В ВАКС расценивают эти факты как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связывают с рассмотрением судебных дел, которые находятся в производстве суда.

Сейчас поданы сообщения о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора и возбуждены уголовные производства,

– говорится в сообщении.

Там напомнили, что в соответствии со статьей 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.

"Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд в любой способ независимо от метода или формы является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии", – заявила председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

К слову, 20 мая апелляционная палата ВАКС отменила приговор беглому экс-депутату Александру Онищенко, который фигурирует в так называемом "газовом деле".