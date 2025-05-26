Обладнання знайшли минулого тижня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Дивіться також ВАКС взяв під варту Романа Насірова

Що відомо про знахідки в житлі працівників ВАКС

У ВАКС розцінюють ці факти як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язують із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду.

Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження,

– йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

"Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", – заявила голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

До слова, 20 травня апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексдепутату-втікачу Олександру Онищенку, який фігурує у так званій "газовій справі".