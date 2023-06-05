ВАКС объявил депутата-взяточника Трубицина в международный розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына. В мае 2023 года он покинул территорию Украины.

По результатам следствия, 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения "Рава-Русская" по загранпаспорту. Как известно, за пределы Украины его выпустили благодаря письму от ГУР по просьбе ССО.

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Нардеп трижды не явился в зал суда

Добавляют, что депутат 21 января уже уезжал из Украины на основании письма от ГУР, но вернулся в начале февраля. Однако на этот раз Трубицын решил остаться за пределами государства.

Как отмечают, депутат трижды не являлся на судебные заседания в ВАКС, хотя его предупреждали о них должным образом.

Трубицын никак не информировал суд о причинах своей неявки. Хотя такая возможность у него была, ведь 17 мая направил письмо в Киевсовет и просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья,

– говорится в сообщении.

Его интересы на заседании представляла адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи. Она попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом.

Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Его рассмотрят следующее заседание – 12 июня. Кроме того, прокурор САП будет просить взыскать с Трубицына залог в размере почти 10 миллионов гривен.

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