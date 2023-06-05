ВАКС объявил депутата-взяточника Трубицина в международный розыск
Источник:"Центр противодействия коррупции"
Высший антикоррупционный суд объявил в международный розыск депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Владислава Трубицына. В мае 2023 года он покинул территорию Украины.
По результатам следствия, 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения "Рава-Русская" по загранпаспорту. Как известно, за пределы Украины его выпустили благодаря письму от ГУР по просьбе ССО.
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Нардеп трижды не явился в зал суда
Добавляют, что депутат 21 января уже уезжал из Украины на основании письма от ГУР, но вернулся в начале февраля. Однако на этот раз Трубицын решил остаться за пределами государства.
Как отмечают, депутат трижды не являлся на судебные заседания в ВАКС, хотя его предупреждали о них должным образом.
Трубицын никак не информировал суд о причинах своей неявки. Хотя такая возможность у него была, ведь 17 мая направил письмо в Киевсовет и просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья,
– говорится в сообщении.
Его интересы на заседании представляла адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи. Она попросила отложить заседание и дать ей дополнительное время на ознакомление с делом.
Суд удовлетворил просьбу частично, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения. Его рассмотрят следующее заседание – 12 июня. Кроме того, прокурор САП будет просить взыскать с Трубицына залог в размере почти 10 миллионов гривен.
Что известно о скандале с нардепом
- 17 мая 2023 года депутат Владислав Трубицын не пришел на судебное заседание по делу о взяточничестве. Его и пятеро сообщников обвиняют во взятке в 1,26 миллиона гривен.
- По данным следствия, они организовали коррупционную схему. Вероятно, за деньги давали разрешения на размещение мобильных точек торговли в семи районах Киева.
- Ранее Трубицын сидел в СИЗО. Однако вышел в феврале 2022 года под залог в 14,886 миллиона гривен.
- Уже в конце мая 2023 журналисты установили, что Трубицын уехал за границу 13 мая благодаря письму от Буданова. Он пересек границу через пункт пропуска "Рава-Русская". Ехал на собственном автомобиле – Mercedes S 600.