Печерский суд рассматривал дело с 2018 года. В то же время летом 2020 года обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд.

Заметьте ВАКС признал виновным экс-руководителя лесхоза на Харьковщине, которого ранее ругал Зеленский

Фигурантами дела были:

Петр Науменко – экс-заместитель генерального директора АО "Укрзализныця";

Юрий Меркулов – экс-начальник главного коммерческого управления АО "Укрзализныця";

Лилия Петренко – заместитель начальника филиала по коммерческим вопросам Государственного предприятия "Украинский транспортно-логистический центр".

Детали дела

Науменко, Меркулов и Петренко в феврале 2014 года входили в состав Тарифной комиссии Госадминистрации железнодорожного транспорта.

По версии следствия, Тарифная комиссия приняла решение и установила льготные тарифы для экспедиторских компаний. Но они не выполнили обязательства по гарантированному объему перевозок, а льготы от "Укрзализныци" – получили,

– говорится в сообщении.

Как следствие – убытки Госадминистрации железнодорожного транспорта составили более 69 миллионов гривен.

В то же время суд подчеркнул: обвиняемые не злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы. Они действовали в пределах предоставленных им дискреционных полномочий.

ВАКС арестовал конюшню Онищенко

Высший антикоррупционный суд в декабре 2021 года арестовал немецкую конюшню, которая связана с экс-нардепом Александром Онищенко. Она расположена в Херцлаке – Нижняя Саксония.

В Украине Онищенко обвиняют в создании "незаконной газовой схемы".

В НБУ рассказали, что экс-депутат с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через вымышленные биржи. Это привело к 1,613 миллиарда гривен убытков для государства.

Сообщение ВАКС:

ВАКС оправдал трех фигурантов дела 69 млн убытков Укрзализныци

18 февраля коллегия судей ВАКС признала невиновными Петра Науменко, экс-заместителя генерального директора АО "Укрзализныця", Юрия Меркулова, экс-начальника Главного коммерческого управления АО "Укрзализныця" и Лилию Петренко, заместителя начальника филиала по коммерческим вопросам Государственного предприятия "Украинский транспортно-логистический центр".

В феврале 2014 года они входили в состав Тарифной комиссии Госадминистрации железнодорожного транспорта. Это коллегиальный орган "Укрзализныци", который может предоставлять льготы для грузовых железнодорожных перевозок.

По версии следствия, в начале 2014 года Тарифная комиссия приняла решение и установила льготные тарифы для экспедиторских компаний. Но они не выполнили обязательства по гарантированному объему перевозок, а льготы от "Укрзализныци" — получили.

Это нанесло ущерб Госадминистрации железнодорожного транспорта более чем на 69 миллионов гривен.

С 2018 года дело находилось на рассмотрении в Печерском райсуде, а в июле 2020 года обвинительный акт направили в ВАКС.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что обвиняемые не злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы, а действовали в пределах предоставленных им дискреционных полномочий, определенных действующим на то время законодательством.