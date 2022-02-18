Печерський суд розглядав справу з 2018 року. Водночас влітку 2020 року обвинувальний акт скерували до Вищого антикорупційного суду.

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Фігурантами справи були:

Петро Науменко – ексзаступник генерального директора АТ "Укрзалізниця";

Юрій Меркулов – ексначальник Головного комерційного управління АТ "Укрзалізниця";

Лілія Петренко – заступниця начальника філії з комерційних питань Державного підприємства "Український транспортно-логістичний центр".

Деталі справи

Науменко, Меркулов та Петренко у лютому 2014 року входили до складу Тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту.

За версією слідства, Тарифна комісія ухвалила рішення і встановила пільгові тарифи для експедиторських компаній. Але вони не виконали зобов'язання із гарантованого обсягу перевезень, а пільги від "Укрзалізниці" – отримали,

– мовиться у повідомленні.

Як наслідок – збитки Держадміністрації залізничного транспорту становили понад 69 мільйонів гривень.

Водночас суд наголосив: обвинувачені не зловживали службовим становищем всупереч інтересам служби. Вони діяли у межах наданих їм дискреційних повноважень.

ВАКС арештував конюшню Онищенка

Вищий антикорупційний суд у грудні 2021 року арештував німецьку конюшню, яка пов'язана з екснардепом Олександром Онищенком. Вона розташована у Герцлаке – Нижня Саксонія.

В Україні Онищенка звинувачують у створенні "незаконної газової схеми".

У НАБУ розповіли, що ексдепутат зі спільниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через вигадані біржі. Це призвело до 1,613 мільярда гривень збитків для держави.

Допис ВАКС:

ВАКС виправдав трьох фігурантів справи 69 млн збитків Укрзалізниці

18 лютого колегія суддів ВАКС визнала невинними Петра Науменка, ексзаступника генерального директора АТ "Укрзалізниця", Юрія Меркулова, ексначальника Головного комерційного управління АТ "Укрзалізниця" та Лілію Петренко, заступницю начальника філії з комерційних питань Державного підприємства "Український транспортно-логістичний центр".

У лютому 2014 року вони входили до складу Тарифної комісії Держадміністрації залізничного транспорту. Це колегіальний орган "Укрзалізниці", який може надавати пільги для вантажних залізничних перевезень.

За версією слідства, на початку 2014 року Тарифна комісія ухвалила рішення і встановила пільгові тарифи для експедиторських компаній. Але вони не виконали зобов'язання із гарантованого обсягу перевезень, а пільги від "Укрзалізниці" — отримали.

Це завдало збитків Держадміністрації залізничного транспорту на понад 69 мільйонів гривень.

З 2018 року справа перебувала на розгляді у Печерському райсуді, а у липні 2020 року обвинувальний акт скерували до ВАКС.

Дослідивши докази, суд дійшов висновку, що обвинувачені не зловживали службовим становищем всупереч інтересам служби, а діяли у межах наданих їм дискреційних повноважень, визначених чинним на той час законодавством.