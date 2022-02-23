ВАКС осудил бывшего замминистра Грымчака на 10 лет

Бывшего заместителя министра реинтеграции Юрия Грымчака осудили за получение взятки. Высший антикоррупционный суд назначил ему наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества.

У политика конфисковали все имущество. Соответствующий приговор суд огласил 23 февраля.

Заметьте Бывшего заместителя начальника Харьковской таможни подозревают в махинации более чем на 800 тысяч гривен

Что известно о деле Грымчака

Еще 14 августа 2019 года Юрия Грымчака вместе с помощником Игорем Овдиенко полицейские задержали на взятке в размере 480 тысяч долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1,1 миллиона долларов.

Бывший замминистра предлагал повлиять на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

На следующий день обоим объявили подозрение в мошенничестве. Уже 16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей. Арест продлевали до февраля 2020 года.

Впоследствии прокуроры переквалифицировали дело со статьи о мошенничестве на статью о злоупотреблении влиянием. Дело против Игоря Овдиенко закрыли из-за его смерти в марте 2021 года.

Последние громкие судебные дела за коррупцию

"Слуга" Сергей Кузьминых, которого подозревают во взяточничестве, 16 февраля вновь не пришел в суд для избрания ему меры пресечения. ВАКС уже просит Верховную Раду сообщить нардепу о новой дате заседания.

НАБУ и САП 9 февраля разоблачили на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Однако его выпустили под залог. Депутат полностью отрицает свою вину.

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