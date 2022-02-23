У політика конфіскували усе майно. Відповідний вирок суд оголосив 23 лютого.

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Що відомо про справу Гримчака

Ще 14 серпня 2019 року Юрія Гримчака разом із помічником Ігорем Овдієнком поліцейські затримали на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

Колишній заступник міністра пропонував вплинути на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Наступного дня обом оголосили підозру в шахрайстві. Уже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Арешт продовжували до лютого 2020 року.

Згодом прокурори перекваліфікували справу зі статті про шахрайство на статтю про зловживання впливом. Справу проти Ігоря Овдієнка закрили через його смерть у березні 2021 року.

Останні гучні судові справи через корупцію

"Слуга" Сергій Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, 16 лютого знову не прийшов до суду для обрання йому запобіжного засобу. ВАКС вже просить Верховну Раду повідомити нардепу про нову дату засідання.

НАБУ та САП 9 лютого викрили на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Згодом суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Однак його випустили під заставу. Депутат повністю заперечує свою провину.

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