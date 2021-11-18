ВАКС осудила раховского судью Тулика на 5 лет лишения свободы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила окончательное наказание для судьи Раховского райсуда Ивана Тулика. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки.

Своим решением апелляционная палата ВАКС признала судью виновным и частично удовлетворила апелляционную жалобу адвокатов.

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На просьбу защитников Тулика суд ослабил наказание в виде не 6, а 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи на 3 года.

Таким образом, апелляционная палата ВАКС постановила признать бывшего судью виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

статьей 369-2 о злоупотреблении влиянием;

статьей 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Экс-судью Тулика взяли под стражу прямо в зале суда.

За что осудили Тулика

Заметим, что Тулика ловили на получении взятки дважды:

в сентябре 2018 года он потребовал 400 долларов;

в марте 2019 года – 10 тысяч гривен.

В 2018 году водитель автомобиля Volkswagen Golf, на которого составили протокол за нетрезвое вождение, под страхом потери прав, обратился к судье Тулика с просьбой помочь с уклонением от ответственности. Судья сообщил, что за взятку в размере суммы штрафа поможет с этим. Сначала судья Тулик вернул протокол в полицию на дооформление.

Полиция не сдалась и за 12 дней повторно направила материалы в суд. На этот раз они попали по автораспределению на председателя суда Виктора Емчука, но судья Тулик согласился помочь с этим и в результате дело закрыли "за отсутствием события и состава правонарушения".

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В 2019 году к судье Тулика попадает гражданское дело о взыскании 130 тысяч гривен долга. По стечению обстоятельств истцом в ней оказался тот же водитель, которому судья Иван Тулик помогал раньше. Иван Тулик предложил принять нужное решение за взятку в размере 15 – 20% от суммы долга.

19 марта судья Тулик завершил подготовительное производство и назначил дело к рассмотрению, а уже на следующий день он получил 10 тысяч грн и был задержан "на горячем".

Постановление апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Полный текст публикации Fight Corruptor:

АП ВАКС осудила судью Тулика на 5 лет лишения свободы. Судья Раховского райсуда Иван Тулик обвиняемый в двух эпизодах получения взятки – в сентябре 2018 года – 400 долларов и в марте 2019 года – 10 тысяч гривен.

Ранее, 16 февраля 2021 года, Антикорсуд вынес ему приговор – лишение свободы до 6 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишение права занимать должность судьи на 3 года.

Сегодня апелляционная Палата ВАКС признала судью виновным и частично удовлетворила апелляционную жалобу адвокатов по определению окончательного наказания. Таким образом, судьи Тулику вынесли приговор – 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи на 3 года.