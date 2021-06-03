ВАКС приговорил судью Анну Билык к 6 годам тюрьмы за взяточничество

Высший антикоррупционный суд 3 июня вынес приговор по делу действующей судьи Броварского горрайонного суда Киевщины Анны Билык. Служительницу Фемиды признали виновной во взяточничестве.

В чем обвинили судью

По данным суда, Билык приняла незаконное решение по делу. В течение 30 дней осужденная еще может подать апелляцию и обжаловать свой приговор.

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Билык требовала деньги у частного предпринимателя за вынесение уточняющего решения в его пользу. Говорится о деле об изъятии 13,5 тонны топлива органами Государственной фискальной службы. Судья пообещала предпринимателю вернуть топливо, а свои "услуги" оценила в 1 тысячу евро.

Какое наказание назначили Билык

6 лет лишения свободы;

конфискация автомобиля и земельного участка;

лишение права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Что известно об Анне Билык