Взятка для ОГП: суд избрал наказание для экс-прокурора и его приспешника

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными бывшего чиновника Офиса генпрокурора Олега Гальченко-Авилова и его пособника Игоря Осиповича. Дело касается попытки подкупа руководства ОГП.

Обвиняемых разоблачили в 2022 году на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и пособничестве в этом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду.

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Что известно о деле

Олег Гальченко-Авилов и Игорь Осипович предлагали взятку руководству ОГП за возвращение четырех элитных автомобилей (Mercedes-Benz S400 CDI, Porsche Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), изъятых во время обысков, а также за закрытие уголовного производства.

Приговор суда:

Олег Гальченко-Авилов получил 6,5 лет лишения свободы, лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, конфискацию 60 100 долларов и лишение классного чина старшего советника юстиции.

получил 6,5 лет лишения свободы, лишение права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года, конфискацию 60 100 долларов и лишение классного чина старшего советника юстиции. Игорь Осипович приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Меры пресечения в виде залогов (448 228 гривен для Гальченко-Авилова и 198 480 гривен для Осиповича) остаются в силе до вступления приговора в законную силу.

Обвиняемым также запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения суда.

Приговор еще может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней с момента оглашения путем подачи апелляционной жалобы.