ВАКС разрешил расследование в отношении Януковича и его сына по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о проведении расследования в отношении президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Их подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 500 миллионов гривен.

В САП отметили, что 25 августа следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ по одному из дел Януковича.

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В отношении Януковича и его сына позволили начать расследование

В соответствии с судебным решением, позволили проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего владельца госрезиденции "Межигорье" и его сына. Говорится о президенте-беглеце Викторе Януковиче и его сыне Александре.

Обоих подозревают в незаконном обороте комплекса зданий на территории Вышгородского района. Причиненные ими убытки государству превышают 500 миллионов гривен.

Дело Януковича и "Межгорья": последние новости

В октябре 2020 года САП просила ВАКС заочно арестовать Януковича по делу о присвоении "Межигорья". Однако тогда суд не удовлетворил ходатайство, а САП объявила о намерении подать апелляцию.

В январе 2021 года ВАКС отказал в заочном аресте Януковича в деле "Межигорья".

Текст публикации САП:

Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой агрессором.

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента-беглеца и его сына.

25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 миллионов гривен.

Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.