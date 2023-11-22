Под стражей Одарченко должен находиться не менее 2 месяцев – до 20 января 2024 года. Судебное заседание прошло 22 ноября.

Обратите внимание Избрание меры пресечения для Дубинского: что происходило в суде

Если же Одарченко выйдет под залог, он должен:

прибывать по каждому требованию и вызову к следственному судье, прокурору, суду;

не покидать пределы украинской столицы без разрешения следователя судьи, прокурора, суда;

уведомлять следственного судью, прокурора, суд об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными в определении лицами;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Заметьте! Вопрос о исключении Одарченко из "Слуги народа" рассмотрит дисциплинарная комиссия. Соответствующий руководящий орган уже сформирован.

В ЦПК заявили, что Одарченко предлагал взятку Мустафу Найему. Речь идет о взятке в криптовалюте Bitcoin (50 тысяч долларов США). Эту сумму Одарченко обещал за содействие в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, подконтрольного ему.