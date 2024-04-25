Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Валерия Пацкана, признав его невиновным

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение закрыть дело против председателя Счетной палаты в 2018-2023 годах Валерия Пацкана в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в фейсбуке и предоставил фото судебного постановления.

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Пацкан назвал дело политическим

"Уголовное производство по обвинению Пацкана Валерия Васильевича закрыть на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", – процитировал решение ВАКСа Валерий Пацкан.

Он назвал дело политическим. А его закрытие – "свидетельством того, что закон победил, а политиканы проиграли". Пацкан отметил, что дело против него было открыто из-за того, что Счетная палата планировала проверить "определенные структуры".

"Дело началось с того, что мне четко дали понять: если Счетная будет проверять определенные структуры – меня будут догонять. После моего отказа инициаторы процесса пошли силовым путем: возбудили уголовное дело, сняли с должности главы Счетной палаты. К счастью, сегодня – конец позорного дела. Но! Только по минимальным подсчетам на эту силовую машину, целью работы которой была политическая расправа надо мной, было потрачено средств около 10 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, которые были потеряны государством на прокуроров, следователей и судей, чтобы нажать и уволить меня из Счетной палаты, а если удастся, то и отправить за решетку", – отметил Пацкан.



Дело Валерия Пацкана закрыли / Фото из соцсетей Валерия Пацкана

ВАКС признал Пацкана невиновным / Фото из соцсетей Валерия Пацкана

Валерий Пацкан подчеркнул, что за эти средства можно было приобрести почти 1000 дронов для ВСУ. И посоветовал "на следующих выборах сделать выводы".

"Конечно, решение ВАКСа не позволяет отмотать назад весь процесс с увольнением меня с должности председателя Счетной палаты – ради чего, конечно, и задумывался весь этот фарс. Однако для меня репутация и честное имя – не пустые слова. Поэтому сегодняшнее решение – сверхважное", – заявил Валерий Пацкан.