Воин с позывным "Пчеловод" погиб в конце апреля 2024 года во время выполнения боевого задания по прикрытию государственного воздушного пространства. Как вспоминают собратья, у летчика закончилась последняя ротация, и он вскоре должен был возвращаться домой.

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Небо оставляет себе лучших

Побратимы "Пчеловода" из 40 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели Героя в последний путь согласно традициям пилотов. Они поднялись в голубизну, чтобы в последний раз махнуть ему "крыльями". Ведь летчики не умирают – они навсегда остаются жить на небе.

В Киеве прощались с выдающимся пилотом "Пчеловодом" / Фото 40 бригада тактической авиации

Прощание с полковником авиации Коренчуком / Фото 40 бригада тактической авиации

Украина потеряла профессионального и преданного летчика Валентина Коренчука / Фото 40 бригада тактической авиации

Погиб один из призраков Киева / Фото 40 бригада тактической авиации

Что надо помнить о Валентине Коренчуке

Полковник Коренчук, боевой летчик с позывным "Пчеловод" сел за штурвал самолета в первые минуты полномасштабного вторжения.

Сначала пилот защищал столицу от российских захватчиков. Во время обороны Киева он установил историческое достижение – сбил российского штурмовика в окрестностях города. Именно за это он отмечен государственным орденом "За мужество" (III степени), служебными и ведомственными наградами. Благодаря таким подвигам и рождалась легенда о неуловимом и сильном "Призраке Киева", которую сегодня знают во всем мире.

После защиты Киева Коренчук держал воздушный фронт на Южном и Восточном направлениях, караулил в небе над Центральной Украиной.

В целом "Пчеловод" совершил более 80 боевых вылетов и поразил десятки целей противника, среди которых: вражеские самолеты, крылатые ракеты, разведывательные и атакующие БПЛА, наземные цели. В небе пилот пробыл 300 часов.

Не следует забывать, что Коренчук был одним из первых, кто начал публичную кампанию в медиа о предоставлении Украине современных самолетов F-16 и модернизации украинской боевой авиации в целом. За время полномасштабной агрессии он стал героем нескольких документальных фильмов и телевизионных шоу.

Украина потеряла еще одного Героя Валентина Коренчука / Фото 40 бригада тактической авиации

По словам побратимов, у летчика осталось трое детей.

18 июня в Киеве в Михайловском Златоверхом монастыре, а после на Майдане, состоялось прощание с известным пилотом.

24 Канал выражает соболезнования семье и друзьям Героя Валентина Коренчука.