Жизнь храброго воина оборвалась в Донецкой области. Защитнику было всего 24 года.

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Украина теряет цвет нации

Печальную весть о гибели Назария Козимки сообщили в Червоноградском городском совете.

Храбрый защитник служил в звании старшего солдата в должности оператора отделения радиоразведки 110 отдельной механизированной бригады. В пятницу, 14 июня, он получил ранения несовместимые с жизнью во время выполнения боевого задания вблизи села Новоалександровка Донецкой области.

"Низкий поклон молодому Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби. Наш долг помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – говорится в сообщении городского совета.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!

Отдали свою жизнь за Украину: коротко