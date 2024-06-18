Життя хороброго воїна обірвалося на Донеччині. Захиснику було лише 24 роки.

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Україна втрачає цвіт нації

Сумну звістку про загибель Назарія Козимки повідомили у Червоноградській міській раді.

Хоробрий захисник служив у званні старшого солдата на посаді оператора відділення радіорозвідки 110 окремої механізованої бригади. В п'ятницю, 14 червня, він отримав поранення несумісні із життям під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка Донецької області.

"Низький уклін молодому Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи. Світла пам’ять і вічна слава Герою", – йдеться у повідомленні міської ради.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та друзям загиблого бійця!

Віддали своє життя за Україну: коротко