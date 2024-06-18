Життя хороброго воїна обірвалося на Донеччині. Захиснику було лише 24 роки.
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Україна втрачає цвіт нації
Сумну звістку про загибель Назарія Козимки повідомили у Червоноградській міській раді.
Хоробрий захисник служив у званні старшого солдата на посаді оператора відділення радіорозвідки 110 окремої механізованої бригади. В п'ятницю, 14 червня, він отримав поранення несумісні із життям під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка Донецької області.
"Низький уклін молодому Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи. Світла пам’ять і вічна слава Герою", – йдеться у повідомленні міської ради.
Віддали своє життя за Україну: коротко
- На фронті загинув уродженець Прикарпаття Микола Грик. Чоловік прожив майже все своє життя у Білорусі, а згодом повернувся на Батьківщину, щоб стати на її захист проти російських загарбників. Солдату було всього 33 роки. Загинув він 9 червня 2024 року під час виконання бойового завдання.
- На фронті трагічно загинув один із найкращих фотографів Збройних Сил України – військовий фотограф Арсен Федосенко. Федосенко був відомий своїми фоторепортажами, які він робив, ризикуючи життям. Про його загибель стало відомо з дописів у соціальних мережах.
- На війні також обірвалося життя захисника Дениса Капітурова з Дніпра. У цивільному житті громадський діяч жив майбутніми проєктами, режисував кліпи та мріяв знімати кіно. Проте, на жаль, він помер внаслідок отриманих на фронті поранень.