Федосенко был известен своими фоторепортажами, которые он делал, рискуя жизнью. О его гибели стало известно из сообщений в социальных сетях.

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На войне погиб Арсен Федосенко

На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Очень талантливый человек был. Мастер. И действительно светлый человек. К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились,

– написал Борислав Береза.

Береза отметил, что в мае Федосенко вместе с группой журналистов ездил по линии фронта, делая репортажи о военнослужащих.

"Пересеклись на Запорожье в Белогорье. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он туда приехал. Не испугался. Как и всегда. Он улыбался и делал фото. На нуле", – рассказал мужчина.

Федосенко был известен своими фоторепортажами, которые он делал, рискуя жизнью.

Многие фотографии, которые вы видели в ленте Страткома - это его работы. Он показывал всем нам лица украинских героев в пикселе. Он был... Страшное слово "был". Россия убила его. КЭБы. Мои соболезнования семье. Вечная память Герою. RIP,

– сообщил Береза.

Тарас Ищик также выразил соболезнования, отметив, что виделся с Арсеном на "Книжном Арсенале" и говорили о службе, но так и не успели сделать совместного фото.

"Погиб как Герой, потому что он им и был. Светлая память, Арсен, спасибо тебе за все, что мы сделали вместе", – подчеркнул он.

Арсен Федосенко / Фото Тараса Ищика

Роман Заяц рассказал, что Федосенко ушел из жизни, держа фотоаппарат в руках, работая на задании.