Воїн із позивним "Бджоляр" загинув наприкінці квітня 2024 року під час виконання бойового завдання із прикриття державного повітряного простору. Як пригадують побратими, у льотчика закінчилася остання ротація, і він незабаром мав повертатися додому.

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Небо залишає собі найкращих

Побратими "Бджоляра" з 40 бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" провели Героя в останню путь згідно із традицій пілотів. Вони піднялися у блакить, аби востаннє махнути йому "крилами". Адже льотчики не помирають – вони назавжди залишаються жити на небі.

У Києві прощалися з видатним пілотом "Бджолярем" / Фото 40 бригада тактичної авіації

Прощання з полковником авіації Коренчуком / Фото 40 бригада тактичної авіації

Україна втратила професійного і відданого льотчика Валентина Коренчука / Фото 40 бригада тактичної авіації

Загинув один із привидів Києва / Фото 40 бригада тактичної авіації

Що треба пам'ятати про Валентина Коренчука

Полковник Коренчук, бойовий льотчик із позивним "Бджоляр" сів за штурвал літака у перші хвилини повномасштабного вторгнення.

Спершу пілот захищав столицю від російських загарбників. Під час оборони Києва він встановив історичне досягнення – збив російського штурмовика на околицях міста. Саме за це його відзначено державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеню), службовими та відомчими відзнаками. Завдяки таким подвигам і народжувалася легенда про невловимого і сильного "Привида Києва", яку сьогодні знають в усьому світі.

Після захисту Києва Коренчук тримав повітряний фронт на Південному та Східному напрямках, вартував у небі над Центральною Україною.

Загалом "Бджоляр" здійснив більше 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні БПЛА, наземні цілі. У небі пілот пробув 300 годин.

Не слід забувати, що Коренчук був одним із перших, хто розпочав публічну кампанію в медіа щодо надання Україні сучасних літаків Ф-16 та модернізації української бойової авіації в цілому. За час повномасштабної агресії він став героєм кількох документальних фільмів та телевізійних шоу.

Україна втратила ще одного Героя Валентина Коренчука / Фото 40 бригада тактичної авіації

За словами побратимів, у льотчика залишилося троє дітей.

18 червня у Києві у Михайлівському Золотоверхому монастирі, а опісля на Майдані, відбулося прощання з відомим пілотом.

24 Канал висловлює співчуття родині та друзям Героя Валентина Коренчука.