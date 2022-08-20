Валентина Короленко стала новым нардепом: чье кресло заняла и что о ней известно

В Верховной Раде кадровые перемены. Новым нардепом парламента стала Валентина Короленко.

Валентина Короленко стала депутатом Верховной Рады №145 в списке партии "Слуга народа". Она фактически заменит в парламенте Артема Михайлюка.

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Как Короленко стала нардепом

После того, как Андрей Костин стал генеральным прокурором, а Ольга Совгиря – судьей Конституционного Суда, в Верховной Раде появились 2 вакантных депутатских кресла.

2 августа ЦИК признал избранными других членов партии "Слуга народа", которые были номерами № 142 и № 143 в списке – Артема Михайлюка и Александра Васюка.

Однако Артём Михайлюк отказался от депутатского мандата. №144 в списке Дмитрий Ермоленко также отказался от кресла в парламенте.

Таким образом, очередь перешла к Валентине Короленко.

Что известно о Короленко

Валентина Короленко является землячкой президента Владимира Зеленского – родилась в 1984 году в Кривом Роге.

До недавнего времени нардеп занимала разные должности в Криворожской и Днепропетровской таможнях. После принесения присяги в Верховной Раде она официально станет народнымдепутатом.

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