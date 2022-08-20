Валентина Короленко стала депутаткою Верховної Ради як № 145 у списку партії "Слуга народу". Вона фактично замінить у парламенті Артема Михайлюка.

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Як Короленко стала нардепкою

Після того, як Андрій Костін став генеральним прокурором, а Ольга Совгиря – суддею Конституційного Суду, у Верховній Раді з'явилися 2 вакантні депутатські крісла.

2 серпня ЦВК визнала обраними інших членів партії "Слуга народу", які були номерами № 142 та № 143 у списку – Артема Михайлюка та Олександра Васюка.

Однак Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату. №144 у списку, Дмитро Єрмоленко також відмовився від крісла у парламенті.

Таким чином черга перейшла до Валентини Короленко.

Що відомо про Короленко

Валентина Короленко є землячкою президента Володимира Зеленського – народилася у 1984 році у Кривому Розі.

Донедавна нардепка обіймала різні посади у Криворізькій та Дніпропетровській митницях. Після складання присяги у Верховній Раді вона офіційно стане народною депутаткою.

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