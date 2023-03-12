"Валера, настало твое время": сеть взорвалась мемами из-за чучела, испугавшего белорусов

Белорусская пропаганда вновь создала сюжет о пограничниках, которых обижают украинцы. И если когда-то речь шла о качестве жеста, то теперь их испугал манекен "Валера".

Сеть изрядно повеселили испуганные белорусские пограничники и сам "Валера", который навел на них столько ужаса. 24 Канал собрал для вас самые лучшие мемы из сети.

Обратите внимание В ГПСУ объяснили появление чучела "Валеры", а белорусы в ответ налепили возле границы плакатов

Реакция сети на "Валеру" и перепуганных белорусских пограничников

Прежде всего в сети задали очень серьезные и актуальные вопросы относительно самого сюжета и ситуации.



И в самом деле – как? / Скриншот



И действительно, это же чучело вагнеровца, а не белорусского пограничника / Скриншот

Сюжет с нытьем белорусских пограничников изрядно развеселил украинцев. В первую очередь стоит отметить, что это уже не первый сюжет от белорусской пропаганды о "злых украинских пограничниках".



4 кошмара белорусского пограничника / Фото WarMite



Где-то так это и выглядит на самом деле / Скриншот



….или все же так / Фото GONI



Ей-богу, пугливые какие-то / Скриншот



"Валера" давит своим присутствием / Скриншот



Ну тогда это многое объясняет / Скриншот



И действительно очень тревожно / Скриншот

Если после новостей с белорусской границы у вас в голове заиграла песня "Валера, Валера", то следующий мем для вас.



Гимн белорусских пограничников / Скриншот



Смогли. Повторили / Скриншот



Именно так и было / Скриншот

Или белорусы перепутали "Валеру": смотрите видео

"Валера" и белорусский переполох на границе

На украинско-белорусской границе 12 марта пограничники северного соседа заметили "манекена Валеру", повешенного "в форме российской армии". Они заявили, что это "психологическое давление" со стороны Украины, и сделали об этом целый пропагандистский сюжет.

Однако в ГПСУ отреагировали на этот пропагандистский цирк достаточно лаконично, мол, украинские пограничники не угрожают, а предупреждают.

В свою очередь белорусские пограничники решили "отомстить". На огромных плакатах на украинском языке они заявили, что "помогут найти Украине настоящих оккупантов", намекая на США. То есть страна-террорист, которая, в том числе посредством атак с их территории, уничтожает украинские города и села – не оккупант.

На еще одном баннере они изобразили фотографии Второй мировой и надпись "Беларусь помнит". Очевидно, они хотели напомнить, как именно в те времена и именно с Запада на территорию, в частности, Украины врывался нацизм. Однако заглядывая в прошлое, они совершенно закрыли глаза на настоящее.