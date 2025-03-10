Валерий Дубиль с БФ молодежной инициативы "Надежда" и партнерами осуществили 215 гуманитарных миссий

На днях волонтеры осуществили 215-ю гуманитарную миссию по всей линии фронта. С начала полномасштабной войны команда волонтеров во главе с Валерием Дубилем передает военным РЭБы, боевые машины, генераторы, старлинки, разведывательные мавики.

Помощь получили военнослужащие, которые обороняют Украину в следующих населенных пунктах: Торецк, Лиман, Соледар, Дружковка, Доброполье, Ахтырка, Краснополье, Юнаковка, Курахово, Купянск, Волчанск, Красное, а также на Херсонском, Запорожском, Николаевском направлениях, передает 24 Канал.

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Особое внимание уделили подразделениям Главного управления разведки – для них организовали 25 отдельных миссий. Системно помощь получают Национальная гвардия, в частности спецподразделение "Омега", а также пограничники, боевые подразделения Нацпола, ВСУ и тероборона.

Кроме помощи защитникам фонд реализует поставку критической медицины. Системно около 30-40 учреждений здравоохранения получают все необходимое для спасения жизни людей. Груз содержит как расходные медицинские средства, так и дорогостоящее специфическое оборудование. География медицинского направления покрывает Николаевскую, Херсонскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Житомирскую и другие области.

Госпитали, госпитали, больницы и стабилизационные пункты получили более 120 аппаратов непрямого массажа сердца, которые спасают жизнь при клинической смерти – Еаѕу Pulses из Швейцарии.

"Когда останавливается сердце наших воинов, именно Easy Pulse помогает вернуть их к жизни. Мы уже передали более 100 таких аппаратов в прифронтовые госпитали и военные подразделения. Это критическая медицина, которая спасает жизни в самых сложных условиях, когда каждая секунда имеет значение. Стоимость одного такого аппарата - 650 000 грн, но человеческая жизнь бесценна", - сказал председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Также волонтеры передали:

5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония);

12 аппаратов для лечения острой почечной недостаточности;

современные системы МРТ и КТ;

десятки карет скорой помощи;

мониторы пациентов, подогреватели инфузионных растворов и тому подобное.

Важный акцент – безопасность медицинского персонала. РЭБ-комплексы, которые передает фонд, используют не только военные, но и медики, в частности для защиты эвакуационного транспорта.

"Недавно карету скорой с экипажем атаковали вражескими дронами. Комплексы РЭБ от БФ молодежной инициативы "Надежда" спасли не одну жизнь. Уцелела и машина, и фельдшеры с ранеными воинами", – рассказал начальник медицинской службы одного из прифронтовых городов.

Валерий Дубиль вместе с БФ молодежной инициативы "Надежда" и партнерами осуществили 215 гуманитарных миссий на фронт

Комплексная и системная поддержка медицинской отрасли и военнослужащих реализуется благодаря партнерству с международными организациями и бизнесом.

"Без наших основателей Виты Присяжнюк, Ильи и Ивана Дубиль, партнеров из США, Испании, Германии, Польши и друзей эти миссии бы не состоялись. Я искренне благодарен украинским партнерам: Денису Парамонову, сети компаний "Эпицентр К", Анатолию Шкрибляку, Олегу Аверьянову и ПК "Пожмашина", Дмитрию Никитину, Алексею Омельяненко, Евгению Довбне, Владлену Никитину и "Укравиакостех". Спасибо Revival Foundation, EltechTrust, Объединению "Украина Помощь Брайтшайд имени Святого Лаврентия" и всем другим, кто помогает приблизить помощь", - отметил Валерий Дубиль.

Волонтеры отмечают, что открыты к сотрудничеству и готовы оказать помощь в пределах своих возможностей. Контакты и детали – на странице фонда: www.facebook.com/nadia.fund

www.facebook.com/dubil.valerii