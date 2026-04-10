Маркус красноречиво намекнул, где сейчас проходит службу: как именно

Украинский военный Валерий Маркус намекнул, где именно сейчас проходит службу. Защитник сделал это с помощью видео и комментариев к сообщениям.

Об этом стало известно из телеграм-канала Валерия Маркуса.

Где сейчас служит Валерий Маркус?

Предварительно, Валерий Маркус сейчас может проходить военную службу в рядах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР МО еще 8 апреля выложили сообщение, что 4 – 5 апреля в Киеве на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям федерации UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) принял участие и их военнослужащий.

По результатам, он занял 3 место в соревнованиях в абсолютном первенстве чемпионата, а также первые и вторые места в отдельных упражнениях по пауэрлифтингу.

Также гуровец выполнил норматив мастера спорта и сразу три норматива на звание кандидата в мастера спорта в федерации UPC,

– отметили в разведке.

В то же время лицо своего военнослужащего в ГУР МО не показали.



Военнослужащий ГУР МО занял первые призовые места на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям / Фото ГУР МО

Уже 10 апреля на это сообщение иронично обратил внимание Валерий Маркус. Он прямо намекнул, что в заметке ГУР МО речь шла именно о нем.

Этот неизвестный спортсмен выполнил детскую мечту, а его никто не поздравил. Родные, давайте покажем ему нашу поддержку,

– написал Валерий Маркус.

Кроме того, он также показал несколько видео с соревнований, которые доказывают – в ГУР МО писали именно о нем. Поэтому сейчас он служит в рядах украинской разведки.

Валерий Маркус участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу / Видео с телеграм-канала военного

Где раньше проходил службу Маркус?