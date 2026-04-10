Маркус красноречиво намекнул, где сейчас проходит службу: как именно
Украинский военный Валерий Маркус намекнул, где именно сейчас проходит службу. Защитник сделал это с помощью видео и комментариев к сообщениям.
Об этом стало известно из телеграм-канала Валерия Маркуса.
Где сейчас служит Валерий Маркус?
Предварительно, Валерий Маркус сейчас может проходить военную службу в рядах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В ГУР МО еще 8 апреля выложили сообщение, что 4 – 5 апреля в Киеве на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям федерации UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) принял участие и их военнослужащий.
По результатам, он занял 3 место в соревнованиях в абсолютном первенстве чемпионата, а также первые и вторые места в отдельных упражнениях по пауэрлифтингу.
Также гуровец выполнил норматив мастера спорта и сразу три норматива на звание кандидата в мастера спорта в федерации UPC,
– отметили в разведке.
В то же время лицо своего военнослужащего в ГУР МО не показали.
Военнослужащий ГУР МО занял первые призовые места на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям / Фото ГУР МО
Уже 10 апреля на это сообщение иронично обратил внимание Валерий Маркус. Он прямо намекнул, что в заметке ГУР МО речь шла именно о нем.
Этот неизвестный спортсмен выполнил детскую мечту, а его никто не поздравил. Родные, давайте покажем ему нашу поддержку,
– написал Валерий Маркус.
Кроме того, он также показал несколько видео с соревнований, которые доказывают – в ГУР МО писали именно о нем. Поэтому сейчас он служит в рядах украинской разведки.
Валерий Маркус участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу / Видео с телеграм-канала военного
Где раньше проходил службу Маркус?
После полномасштабного вторжения России в Украину, Валерий Маркус, который находился в армии еще со времен АТО, вернулся в ВСУ в составе 30 бригады. Первые несколько месяцев воевал в составе разведывательного подразделения. В частности, в городах Троицкое, Светлодарск и Бахмут.
В конце апреля 2022 Маркус получил предложение занять должность главного сержанта 47 отдельного батальона, который впоследствии стал 47 бригадой "Магура". Военный занял должность главного мастер-сержанта и продолжал заниматься развитием сержантского корпуса по натовским стандартам.
11 июля 2023 года Маркус ушел из "Магуры". В начале декабря 2024 года военный внезапно появился на публике – в сети появилось видео, в котором он рассказал о о конфликте с руководством 47 ОМБр.
На это ответила пресс-офицер бригады Анастасия Блищик, назвав Маркуса "обиженным мальчиком". Офицер также рассказала о своем общении с военным.