Про це стало відомо із телеграм-каналу Валерія Маркуса.
Де зараз служить Валерій Маркус?
Попередньо, Валерій Маркус наразі може проходити військову службу у лавах Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У ГУР МО ще 8 квітня виклали допис про те, що 4 – 5 квітня в Києві на Чемпіонаті України з паверліфтингу та окремих вправ федерації UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) взяв участь і їхній військовослужбовець.
За результатами, він посів 3 місце у змаганнях в абсолютній першості чемпіонату, а також перші та другі місця в окремих вправах з паверліфтингу.
Також гурівець виконав норматив майстра спорту та одразу три нормативи на звання кандидата у майстри спорту у федерації UPC,
– зазначили у розвідці.
Водночас обличчя свого військовослужбовця у ГУР МО не показали.
Військовослужбовець ГУР МО посів перші призові місця на Чемпіонаті України з паверліфтингу та окремих вправ / Фото ГУР МО
Уже 10 квітня на цей допис іронічно звернув увагу Валерій Маркус. Він прямо натякнув, що у дописі ГУР МО йшлося саме про нього.
Цей невідомий спортсмен виконав дитячу мрію, а його ніхто не привітав. Рідні, давайте покажемо йому нашу підтримку,
– написав Валерій Маркус.
Окрім того, він також показав кілька відео зі змагань, які доводять – у ГУР МО писали саме про нього. Тож наразі він служить у лавах української розвідки.
Валерій Маркус брав участь у змаганнях з паверліфтингу / Відео з телеграм-каналу військового
Де раніше проходив службу Маркус?
Після повномасштабного вторгнення Росії до України, Валерій Маркус, який перебував у війську ще з часів АТО, повернувся до ЗСУ у складі 30 бригади. Перші кілька місяців воював у складі розвідувального підрозділу. Зокрема, у містах Троїцьке, Світлодарськ та Бахмут.
У кінці квітня 2022 Маркус отримав пропозицію посісти посаду головного сержанта 47 окремого батальйону, який згодом став 47 бригадою "Маґура". Військовий обійняв посаду головного майстер-сержанта і продовжував займатися розбудовою сержантського корпусу за натівськими стандартами.
11 липня 2023 року Маркус пішов із "Маґури". На початку грудня 2024 року військовий раптово з'явився на публіці – у мережі з'явилося відео, у якому він розповів про конфлікт з керівництвом 47 ОМБр.
На це відповіла пресофіцерка бригади Анастасія Блищик, назвавши Маркуса "ображеним хлопчиком". Офіцерка також розповіла про своє спілкування із військовим.