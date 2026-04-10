Про це стало відомо із телеграм-каналу Валерія Маркуса.

Де зараз служить Валерій Маркус?

Попередньо, Валерій Маркус наразі може проходити військову службу у лавах Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР МО ще 8 квітня виклали допис про те, що 4 – 5 квітня в Києві на Чемпіонаті України з паверліфтингу та окремих вправ федерації UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) взяв участь і їхній військовослужбовець.

За результатами, він посів 3 місце у змаганнях в абсолютній першості чемпіонату, а також перші та другі місця в окремих вправах з паверліфтингу.

Також гурівець виконав норматив майстра спорту та одразу три нормативи на звання кандидата у майстри спорту у федерації UPC,

– зазначили у розвідці.

Водночас обличчя свого військовослужбовця у ГУР МО не показали.



Військовослужбовець ГУР МО посів перші призові місця на Чемпіонаті України з паверліфтингу та окремих вправ / Фото ГУР МО

Уже 10 квітня на цей допис іронічно звернув увагу Валерій Маркус. Він прямо натякнув, що у дописі ГУР МО йшлося саме про нього.

Цей невідомий спортсмен виконав дитячу мрію, а його ніхто не привітав. Рідні, давайте покажемо йому нашу підтримку,

– написав Валерій Маркус.

Окрім того, він також показав кілька відео зі змагань, які доводять – у ГУР МО писали саме про нього. Тож наразі він служить у лавах української розвідки.

Валерій Маркус брав участь у змаганнях з паверліфтингу / Відео з телеграм-каналу військового

Де раніше проходив службу Маркус?