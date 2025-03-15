Охранял ЧАЭС и был в российском плену: на войне погиб депутат из Славутича Валерий Семенов

Украина продолжает терять на фронте своих защитников. Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении 12 марта смертью храбрых пал депутат городского совета Славутича, нацгвардеец Валерий Семенов.

Воин был защитником ЧАЭС и вернулся из российского плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Славутичский городской совет.

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За оборону ЧАЭС воин получил государственную награду

Мужчина родился 1 июня 1975 года в городе Хвылинск в Саратовской области. В 1988 году он переехал в Славутич.

Образование Валерий Семенов получал в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности. С 1992 года начал работать на Чернобыльской АЭС, которая была для него второй семьей.

В 2022 году, во время российской оккупации станции, инженер службы физической защиты ЧАЭС проявил неслыханное мужество – его смена длилась 600 часов без передышки. За преданность, выдержку и самопожертвование в обеспечении жизнедеятельности ЧАЭС в условиях оккупации Валерий был награжден орденом "За мужество III степени",

– рассказали в городском совете Славутича.

Как только АЭС была деоккупирована он сразу стал добровольцем в Территориальной обороне Киева, а затем начал службу в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

Валерий Семенов также вел активную гражданскую позицию. Будучи депутатом, он всегда отстаивал интересы общества, был честным и бескомпромиссным.

Его вспоминают как о человеке большой души, чрезвычайной доброты, высокой порядочности, совести и чести.

"Валерий не просто воевал – он защищал украинскую землю, свою семью, свою страну", – написали коллеги воина.

У мужчины осталась жена и сын. Его похоронят в Киеве.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибшего воина Валерия Семенова. Вечная память всем павшим защитникам Украины.