Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 113 бригады тактической авиации.

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История авиатехника Валерия Смеречанского

В Воздушных силах рассказали, что Валерий работает с истребителями МиГ-29. На этих самолетах украинские защитники уничтожают вражеские дроны и ракеты, наносят ракетно-бомбовые удары по живой силе и выполняют воздушное прикрытие действий бомбардировочной авиации.

По словам Смеречанского, авиационные техники обращаются с самолетами по-особенному, тщательно обслуживают и готовят к тяжелой работе в небе.

За несколько часов до полетов техники уже работают со своими самолетами на аэродроме. Не обращаем внимание ни на морозы, ни на пронизывающий аэродромный ветер, ни на ночь, ни на день, ни на жару. Проверка самолета, диагностика систем, дозаправка, устранение возможных неисправностей – все это делаем с особой тщательностью, ведь знаем: любая ошибка может стоить пилоту жизни,

– рассказывает о работе мужчина.

Валерию Смеречанскому, в частности, приходилось готовить к полетам и самолет сына Ивана. Он – летчик-истребитель, на счету которого более 200 боевых вылетов. Более сотни из них – полеты с заданием уничтожить технику и скопления живой силы оккупантов на земле. Он одним из первых применял КАБы и противорадиолокационные ракеты иностранного производства.

"Конечно, очень волновался за сына, когда обслуживал его самолет перед вылетом на боевое задание с оперативного аэродрома, а потом ожидал возвращения. Эти эмоции невозможно передать. Я очень горжусь Иваном", – отмечает отец.